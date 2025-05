Zittern um Mini-Volksschule in Arnsdorf

„Die Kommunikation der Bildungsdirektion Salzburg unter der Präsidentschaft von Landesrätin Gutschi lässt wieder einmal zu wünschen übrig. So wurde weder mit den betroffenen Lehrpersonen am Standort, noch mit der zukünftigen Leiterin der Volksschule Lamprechtshausen im Vorfeld gesprochen. Man will hier alle Beteiligten vor vollendete Tatsachen stellen“, ärgert sich Toni Polivka vom Lehrerverband Salve.