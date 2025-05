„Bei uns brennt alle zwei Wochen ein Akku“

Nicht nur in den eigenen vier Wänden kann der falsche Umgang mit Akkus brandgefährlich werden. Auch die falsche Entsorgung ist sehr riskant und verursacht regelmäßig Brände. „Bei uns geht etwa alle zwei Wochen ein Akku in Flammen auf“, so Hannes Macho. Geschäftsführer des Entsorgers ZEMKA in Zell am See.