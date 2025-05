Beim Einparken kam es zum Crash Auto mit E-Scooter

Im Zuge des Einparkmanövers kollidierte der E-Scooter-Fahrer mit der Beifahrerseite des Pkws, kam zu Sturz und verletzte sich am rechten Arm unbestimmten Grades. Der 38-Jährige wurde durch die Rettung und den Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und in der Folge zur weiteren ärztlichen Behandlung in das UKH Salzburg gebracht.