„Jetzt will ich meine Handschrift am Platz sehen“

Wie gehen Sie mit dem Druck in Salzburg um?

Als ich damals nach Barnsley gegangen bin, war es ein brutaler Kampf, da ging es um sehr viel. Jeder weiß, was es heißt, abzusteigen. Das wollte ich als Newcomer-Trainer nicht gleich auf meiner Visitenkarte stehen haben. Für mich persönlich war der Druck dort fast größer als in Salzburg.Ein Abstieg in meiner Anfangszeit hätte mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Jetzt bin ich schon ein paar Jahre länger Trainer. In Salzburg spüre ich schon auch Druck, weil wir beide nationalen Titel einfahren wollen. Aber am meisten Druck mache ich mir selbst. Und ich glaube, dass ich ganz gut damit umgehen kann. Ich weiß, was ich will und wie ich das erreichen kann. Ich habe außerdem viel Vertrauen in meine Kollegen und meine Spieler. Daher bin ich überzeugt, dass wir unsere Ziele, wenn wir alles investieren und klarer in unserem Spielstil werden, erreichen werden.