Mit Erfindungen zum „Erden“ Investoren genarrt

Zu Beginn bestritt der Angeklagte . . .

„Er ist ein Visionär, der etwas erreichen wollte. Es gibt drei Patente. Er hat auch mit Sportlern zusammengearbeitet. Er wollte nichts Kriminelles“, betont Verteidiger Kurt Jelinek beim Prozess am Mittwoch in Salzburg. Der Angeklagte selbst glaubt nach wie vor an seine Idee, spricht sogar von vermeintlichen wissenschaftlichen Beweisen. Und erzählte auch von Profi-Sportlern, wie Ski-Star Marcel Hirscher, der offenbar einen geerdeten Ski-Prototyp in den USA getestet habe: „Mit diesen Ski war der Hirscher sogar schneller.“ Der Salzburger räumt aber auch Fehler ein, die „aus der Euphorie“ passiert seien: „Heute würden wir vieles professioneller machen.“