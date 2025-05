Mit Tor-Rekord den Titel im Hit fixiert

Aberglauben verhinderte große Feier

Groß vorbereiten auf den Titel wollte man sich trotz Traumkulisse von fast 700 Fans nicht. „Ich bin da etwas abergläubisch“, grinste Seekirchen-Obmann Toni Feldinger. So ließ man eben den Trainer hochleben, zapfte ein Fass Bier an und feierte mit etwas Pyrotechnik. Für den Boss besonders schön: „Vor 23 Jahren haben wir zuletzt daheim den Titel gefeiert. Ein schöner Tag, eine überragende Leistung!“ Sein eigenes Match-Leiberl von damals hatte er zuvor dem Team als Glücksbringer in die Kabine gehängt. Die offizielle Meisterfeier folgt dann im letzten Heimspiel in der Schlussrunde am 6. Juni gegen den SAK.