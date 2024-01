„Sehr gefährlich!“ Farce verhindert Kraft-Rekord

Gleichauf mit Ahonen

Eventuell wird der Wettkampf schon am Freitag in Zakopane nachgeholt. „Mir würde das voll taugen“, meinte Kraft. Der Salzburger gewann auf der Wielka Krokiew-Schanze schon zwei Springen. Der 30-jährige Salzburger geht in seiner Bilderbuch-Karriere auf den nächsten Rekord los. Seit dem zweiten Platz am Sonntag in Wisla stand Kraft wie der Finne Janne Ahonen 108-mal auf Weltcup-Siegespodesten: „Es wäre ein Wahnsinn, der beste Skispringer vor meinem großen Idol zu sein.“