Wahnsinn: Kobayashi segelt in Island auf 291 Meter

30 Jahre nachdem Andi Goldberger in Planica als erster Mensch die ominöse 200-Meter-Marke überflog, segelte Kobayashi am Mittwoch in eine neue Dimension im Skifliegen. Der dreimalige Tournee-Sieger flog bei perfekten Skiflug-Wetter auf unfassbare 291 Meter. Das ist um 37,5 Meter weiter als Stefan Krafts Weltrekord in Vikersund. Danach ging bei dem mit Adrenalin vollgepumpten Japaner aber nichts mehr: „Endlich ist die Saison vorbei.“