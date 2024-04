Kamil Stoch will mit Privat-Trainer angreifen

Nach einer enttäuschenden Saison ohne Stockerlplätze im Weltcup spekulierten viele Fans mit dem Rücktritt von Kamil Stoch. Der dreimalige Skisprung-Olympiasieger will es aber noch einmal wissen. Er möchte mit einem neuen Trainer in die Erfolgsspur zurückfinden. Das große Ziel ist die Nordische Ski-WM in Trondheim.