Holiday On Ice: Zum Jubiläum wird es kunterbunt

In unterschiedlichsten Szenarien bewegen sich die beiden Hauptprotagonisten in sattgrünen Dschungelgefilden, begegnen einem furchterregenden Sonnenkönig oder kurven geschickt zwischen Schrimps, Quallen und Schmetterlingen über die Eisfläche. Die anfangs so schüchterne Aurora fasst zunehmend Mut und lässt sich von den pittoresken Beispielen des Irdischen überzeugen. Gleichzeitig versuchen die dunklen Mächte ihrer alten Heimat sie immer wieder zurückzuholen, was zu einer dramatischen Jagd und einem - no na - Happy End mit viel Pathos und einem schönen Feuerwerk führt. Dazwischen begeisterten die etwa 40 Artisten aus aller Herren Länder mit perfekt choreografierten, erstaunlichen Kunststücken, während Cover-Versionen von Rihanna, Justin Bieber und Co. das Szenario beschallen. Von The Killers, Walk The Moon und Gossip scheinen die Betreiber gar die Originalrechte eingeholt zu haben. Einst spielte ja sogar Phil Collins seine Songs für die Show ein.