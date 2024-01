Die letzte Zeugin

Mit 9 Jahren wurde sie von den Nazis wegen ihrer jüdischen Herkunft der Schule verwiesen. Sie und ihre Mutter überlebten den Holocaust im Keller einer Werkstatt in Wien, in dem sie ein Freund ihres Vaters ab 1941 versteckte. Noch heute erzählt sie in Schulen von der „ununterbrochenen, Tag und Nacht bestehenden Angst. Die Angst, es wird an der Tür läuten, es wird jemand kommen und mich und meine Mutter in ein Konzentrationslager bringen.“