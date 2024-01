27 Zufalls-Tiroler sollen Bürokratietiger zähmen

Aufträge für Bauwirtschaft in allen Bezirken

Zweitens: Man darf sich auf Baustellen einstellen – und zwar im ganzen Land. Um der angeschlagenen Bauwirtschaft unter die Arme zu greifen, nimmt das Land seine Rolle als wichtiger Auftraggeber ernst und realisiert Bauprojekte in allen Bezirken. Zwei Milliarden Euro nimmt das Land dafür in die Hand, davon fließen etwa 105 Millionen Euro in die Wildbach- und Lawinenverbauung. Der Fokus soll auch auf kleinen und mittleren Unternehmen liegen, weswegen auch kleinere Bauvorhaben umgesetzt werden. Auf die Frage, wie es mit dem größten Hochbauprojekt – nämlich dem MCI steht – verwies Dornauer auf die eingelegte Pause für dieses Projekt. Eine Alternativprüfung der Gesamtkosten sei veranlasst worden, auch der Standort stehe infrage.