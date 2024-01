Hochschulpaket regt auf: Ausländer benachteiligt?

ÖH-Kritik auch an geplanten Klarstellungen bei Rektorswahl

Kritik übt die ÖH außerdem an den geplanten Klarstellungen bei der Rektorswahl. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Turbulenzen bei der Suche nach einer neuen Unispitze gab, wird in der Novelle noch einmal hervorgestrichen, dass der Unirat - quasi das Aufsichtsgremium - darauf bestehen kann, dass ihm der aus Uni-Personal und Studierendenvertretung bestehende Senat einen Dreiervorschlag für Rektor oder Rektorin vorlegt, oder aber eine „alternative Lösung“ - etwa durch Neuausschreibung - herbeiführen kann. Die ÖH sieht darin einen klaren Einschnitt in die Kompetenz des Senats mit dem langfristigen Ziel, „das einzige studentische Leitungsgremium zu einem zahnlosen Beratungsgremium ohne eigene Kompetenzen zu machen“.