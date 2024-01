Psychotherapie-Ausbildung kommt an Universitäten

Keine flächendeckende Behandlung möglich

In Österreich ist pro Jahr jede vierte Person von psychischen Erkrankungen betroffen. Ungefähr sieben Prozent sind bereit, zur Psychotherapie zu gehen. Allerdings können die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten derzeit nur etwa die Hälfte von ihnen behandeln. Die Reform der Ausbildung soll dem Personalmangel jetzt entgegenwirken. „(...) Eine Ausbildung, die bisher ausnahmslos privat zu finanzieren war und wofür bis zu mehrere Zehntausend Euro aufzubringen waren, wird an öffentliche Universitäten und damit in die Finanzierungslogik der Universitäten überführt. Damit werden uns in Österreich in Zukunft rund 500 zusätzliche Psychotherapeutinnen und -therapeuten zur Verfügung stehen“, sagte Bildungsminister Martin Polaschek.