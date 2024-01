Bissiger Fluggast zwang Maschine zur Umkehr

Wegen eines ungewöhnlichen Vorfalls hat ein Flugzeug auf dem Weg in die USA umkehren müssen: Ein 55-jähriger „stark betrunkener“ Mann habe eine Stewardess in den Arm gebissen und diese leicht verletzt, erklärte die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways. Der bissige Passagier will sich an nichts erinnern können.