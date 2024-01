Strametz: 52 Jahre alten Hallen-Rekord gelöscht!

Weltweit muss man in der „ewigen“ Bestenliste weit zurückgehen, dass man eine schnellere Zeit über 50 m Hürden der Frauen findet, als Karin Strametz jetzt in der GSG9-Hallen am Wienerberg gelaufen ist. Zuletzt war nur Lolo Jones (USA) 2012 mit 6,78 am 28. Jänner 2012 in New York schneller.