„Tote durch Panik“: Sorge vor Italiens Supervulkan

In der Nähe von Neapel in Süditalien gibt es ein gefährliches Gebiet, das als Supervulkan eingestuft wird: die Phlegräischen Felder (Campi Flegrei). In den vergangenen Monaten hat der Boden in der Region stärker gebebt als sonst. Einige Anwohner sind beunruhigt, Wissenschaftler sind alarmiert. Da die Region sehr dicht besiedelt ist, würde eine Evakuierung der Bevölkerung Probleme mit sich bringen. „Man kann damit rechnen, dass selbst eine verfehlte Warnung wahrscheinlich zu mehreren Todesfällen durch die Panik führen würde“, warnt der österreichische Geologe Robert Supper von GeoSphere Austria.