Lokale, über die man spricht: Restaurant LIMÓN

Das Dachgeschoß des Hotels Grand Ferdinand an der Wiener Ringstraße wurde jahrelang nur als Frühstücksraum und für Clubgäste genutzt. Ewig schade um den tollen Rundumblick über die Innenstadt, fand Hotelier Florian Weitzer und ließ die Räume jetzt zum Restaurant LIMÓN ausbauen. Mit einem ebenso originellen wie stimmigen Konzept: Serviert werden klassische Gerichte aus der spanischen, französischen und italienischen Küche, wie sie wohl jeder mag und aus dem Urlaub kennt - vom Salade Niçoise (17 €) über Gnocchi mit Pesto (22 €) bis zur Sole à la meunière (38 €). Auch optisch wurde alles getan, um Assoziationen an die Côte d’Azur oder die Grandhotels an der französischen Riviera zu wecken: weiße Sessel, Bänke mit weinrotem Leder, große Zimmerpflanzen, bunt-individuelles Geschirr.