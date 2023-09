XXXLutz-Gruppe erobert jetzt Spanien und Portugal

„Wir sind jetzt schon in 15 europäischen Ländern vertreten“, freut sich Thomas Saliger, Sprecher der XXXLutz-Gruppe. Der jüngste Coup gelang mit der Übernahme der Conforama Iberia, die 46 Standorte in Spanien und 13 in Portugal hat. Dabei handelt es sich um einen Möbel-Diskonter mit 2400 Beschäftigten, der auch Elektrogeräte führt. „Die sind dort eine beliebte und starke Marke. Wir werden jetzt das Know-how aus unserer Gruppe einbringen.“