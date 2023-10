Bessere Nachfrage: Team 7 wieder im Normalbetrieb

Vor allem in den sogenannten Flagshipstores, wie es sie auch in Linz und Ried gibt, gab’s im letzten Monat ein zweistelliges Umsatzplus. Ob schon Geld durch die 20-Millionen-Euro-Sonderzahlung von Ex-Eigentümer Signa in den Insolvenztopf von Kika/Leiner an die Gläubiger geflossen ist? „Davon haben wir nichts gespürt, es ist nichts angekommen“, sagt Emprechtinger.