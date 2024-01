„Orgasmus-Päpstin“: „Nicht ich bin der Skandal!“

Für die Bildungsdirektion sind die Videos ein großes Tabuthema und die Lehrerin wird fristlos entlassen. „Für mich ist das alles doch etwas erschreckend, weil gerade im Schulsystem müssen wir Lehrer auch immer wieder Aufklärungsarbeit in diese Richtung hin leisten. Ich finde es eigentlich schade und finde auch, dass der Skandal nicht bei mir liegt, sondern in der Bildungsdirektion“, so die Lehrerin.