„Orgasmus-Päpstin“ im Februar schon vor Gericht

Weisung rechtens?

Ring und ihr Anwalt finden die Sache naturgemäß weniger lustig. Sie kämpfen um den Job der Frau. „Ich will wieder als Lehrerin arbeiten. Habe derzeit keine Einkünfte. Es geht um meine Zukunft“, sagt Ring. Schon am 6. Februar geht es vor Gericht. Die erste Tagsatzung, bei der das weitere Vorgehen zwischen den Streitparteien und dem Gericht besprochen wird, steht an. „Interessant wird werden, ob die zwei Weisungen, die es angeblich gegeben haben soll, rechtens sind“, sagt der Anwalt der nun arbeitslosen Pädagogin, Manfred Arthofer. Denn, so vermutet der Jurist, sei es fraglich, ob die Schule und die Behörde einer Lehrkraft vorschreiben können, was man auf seinen privaten Accounts auf Facebook, Instagram oder TikTok posten kann.