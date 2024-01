„Nur mehr wenige Junge glauben an Demokratie“

Die aktuelle Stimmung unter Jugendlichen ist durch multiple Krisen geprägt. Das führe zu einem Gefühl der Ohnmacht und einem Vertrauensverlust in die Politik, wie Rebekka Dober, Gründerin des Sozialunternehmens YEP - Stimme der Jugend, im Gespräch auf krone.tv mit Jürgen Winterleitner erklärt: „Nur 17 Prozent vertrauen derzeit in die Politik. Politikerinnen und Politiker verlieren an Glaubwürdigkeit“.