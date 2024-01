Johannes Strolz verzichtet auf „Erlebnis Streif“

Intensive Wochen

Strolz nahm in diesem Winter die Abfahrt mit ins Programm, bestritt an vier Weltcup-Schauplätzen die Trainings und wurde in den Rennen in Gröden 47. und 43. sowie in Wengen 38. „Wir haben überlegt, ob ich ein Training in Kitzbühel fahren soll, damit ich die Strecke kennenlerne, aber ich möchte mich in Ruhe auf die zwei Heimslaloms vorbereiten. Die sind doch sehr wichtig für mich. Die nächsten zwei Wochen werden jetzt schon noch intensiv. Ich möchte den Fokus auf den Slalom legen“, meinte der Olympiasieger in der Kombination und im Teambewerb sowie SIalom-Silbermedaillengewinner.