Baumschutz soll jetzt noch schärfer werden

Fünfzig Jahre hat das laut Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) „strengste Baumschutzgesetz des Landes" bereits auf dem Buckel. Jetzt wird es noch schärfer werden. Heißt konkret: Fällungsambitionen sollen insgesamt verringert werden. Die Entfernung von Bäumen ist nur mit behördlicher Bewilligung erlaubt, auch auf privaten Grundstücken. Indes werden in Floridsdorf Naturjuwele geschlägert. Und auch in anderen Bezirken sorgen Baumfällungen für Aufregung.