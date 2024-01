Österreich gelingt Sensation: „Punkt ist wie Sieg“

Es war heldenhaft, wie sich Rot-Weiß-Rot nach raschem 1:5-Rückstand ins Spiel kämpfte. Und das im „Auswärtsspiel“ in der mit 13.293 Zuschauern erneut ausverkauften SAP-Arena in Mannheim, die fest in kroatischer Hand war. Aber Bilyk (der ebenso wie Sebastian Frimmel sein 100. Länderspiel absolvierte) und Co. ließen sich durch die „Gänsehaut-Stimmung“ nicht beirren. Bei 25:28-Rückstand und Unterzahl schienen vier Minuten vor Schluss die Hoffnungen dahin. Aber weit gefehlt. Bozovic, Herburger, als Abwehrchef Weltklasse, und Altstar Weber (blühte in seinem 218. Länderspiel auf) machten mit den Toren 26 bis 28 das Unmögliche möglich - 28:28!