Nicht zu gewinnen | Öde Debatten

Öde Debatten. Früher hieß es Dreikönigstreffen und man zankte sich lauthals in Maria Plain am Rande Salzburgs. Die Nachbarschaft zur dortigen Wallfahrtskirche tat der christlichen Partei fast regelmäßig so gar nicht gut. Maria Plain ist längst Geschichte, mittlerweile trifft man sich zwar wieder zum Jahresanfang, aber das gelingt - nunmehr in der Bundeshauptstadt - trotz der aktuell so aufgeheizten Zeiten recht geräuschlos. Und natürlich geht es dabei auch um den Nationalrats-Wahltermin. Angesichts der öden innenpolitischen Debatte, der Ideenlosigkeit der Parteien, vor allem aber angesichts der Planlosigkeit in der so essenziellen Frage der wirtschaftlichen Zukunft des Landes, „wären Neuwahlen vielleicht doch ein Befreiungsschlag“, meint denn auch Claus Pándi in seinem Kommentar heute in der „Krone“. Neuwahlen dann, „wenn da nicht rasch deutlich mehr kommt“. Es wird, so viel darf man annehmen, nicht mehr kommen. Also doch frühere Wahlen, auch wenn es, siehe oben, für einige Parteien da wenig bis nichts zu gewinnen gibt.