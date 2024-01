Mit einer breiten Brust im Stangenwald von Wengen

Im Berner Oberland greift er am Sonntag erneut an. „Bisher ist es hier noch nicht so gut gelaufen für mich, der Hang ist schon recht schwer, da ist viel Gelände drinnen. Ich fühle mich aber wohl, daher sollte das passen“, sagt Raschner. Der trotz des Podestplatzes in der Vorwoche bescheiden bleibt. „Ich schaue Schritt für Schritt, mit einer Platzierung um Rang 15 wäre ich auch schon zufrieden. Der Weg ist das Ziel.“ Und direkt nach dem Rennen am Sonntag wartet mit dem Heimrennen in Kitzbühel schon das nächste Highlight. „Die Vorfreude ist riesig, es sind viele Freunde und meine Familie dabei. Daheim ist es am schönsten.“