Capitals verlieren Overtime-Krimi gegen Innsbruck

Der Villacher SV und der HC Innsbruck haben am Samstag in der 40. Runde der ICE Hockey League wichtige Heimsiege verbuchen können. Die Kärntner gewannen gegen die Pioneers Vorarlberg mit 2:1 und schoben sich damit zunächst auf Rang vier unmittelbar vor die punktegleichen Tiroler. Die Haie kamen in Wien bei den Capitals zu einem umkämpften 4:3-Erfolg nach Verlängerung. Fehervar feierte indes einen 2:0-Heimsieg über Pustertal und mischt weiter ganz oben mit.