Per Flieger direkt in die Hansestadt Hamburg

Auf dem Flughafen Klagenfurt sind am Samstag die Passagiere des ersten Fluges der Austrian Airlines aus Hamburg begrüßt worden. Wie bereits angekündigt, hat die österreichische Fluglinie nun bis 2. März jeden Samstag Direktflüge zwischen der Hansestadt Hamburg und Klagenfurt in den Winterflugplan aufgenommen. Die für die Nonstop-Flüge in die Luft geschickte Embraer 195 verfügt über 120 Sitzplätze.