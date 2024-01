Pflegeeltern junger Flüchtlinge werden angestellt

Quote bislang erfüllt

Aktuell sind im Burgenland 44 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. „Das Burgenland gehört zu jenen Bundesländern, die neben Wien in den vergangenen Jahren großteils die Quote erfüllt haben. Derzeit liegt die Marke knapp unter 100 Prozent“, merkt der SPÖ-Klubobmann an.