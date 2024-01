Black Wings und Fans: Brisante Rückkehr nach Graz

Klub-Boss: „Es ist der Wurm drin“

„Ich war richtig enttäuscht, momentan ist der Wurm drin. Wir machen’s dem Gegner zu leicht, Tore zu schießen“, seufzte Klub-Boss Peter Nader nach der sechsten Pleite aus den letzten sieben Spielen, der dritten in Folge daheim nach einem 1:3 gegen Innsbruck und 1:4 gegen Graz - wohin Linz heute eine brisante Reise führt! Ist es doch das erste Gastspiel seit dem 6:2 in den Pre-Play-offs der letzten Saison, bei dem es zwischen den Klubs heftig krachte. Denn Graz ließ die Linzer Fans nur eine der vier mitgebrachten Trommeln in die Halle mitnehmen!