Tod am Kilimandscharo: Das Warten auf Philipp P.

Es gibt vermutlich kaum etwas Schlimmeres, als sein eigenes Kind zu verlieren. Doch gewisse Dinge verschlimmern die Situation noch. Genau so ist es im Fall der Familie P. aus Schwand im Innkreis. Der 27-jährige Sohn der Familie war - wie berichtet - am vergangenen Dienstag bei der Besteigung des höchsten Berges Afrikas, dem 5895 Meter hohen Kilimandscharo, an der Höhenkrankheit gestorben. Seitdem die Familie die Todesnachricht übermittelt bekam, arbeitet sie an der Rückführung des Leichnams, um Abschied nehmen zu können. „Die Familie tut derzeit alles, um Philipp zurückzuholen. Da gilt es vorher mit der Versicherung und dem Bestatter alles abzuklären. Alles andere ist derzeit nicht von Interesse“, sagt Daniela Probst, Bürgermeisterin von Schwand und eine enge Freundin der Familie, die sich nach Kräften vor der Öffentlichkeit schützt.