Darum wurde der Kilimandscharo zum Todesberg

Der 27-jährige Innviertler wollte, wie berichtet, mit zwei Freunden den höchsten Berg Afrikas, den 5895 Meter hohen Kilimandscharo, besteigen. Doch er kam nie am Gipfel an. Philipp P. erkrankte wegen der dünnen Luft an der sogenannten Höhenkrankheit, starb in einem Krankenhaus in Tansania.