„Menschheit ist so gut aufgestellt wie noch nie“

Ein Beispiel?

Etwa die Eiszeit in den Alpen vor 18.000 Jahren, in der die großen Alpenvorland-Seen eisgefüllt waren. Das Eis ist dann sehr schnell abgeflossen, und das Inntal wurde 600 Meter aufgeschüttet. Das war ein gscheiter Bach, der da abgeflossen ist. Durch die Eisschmelze sind die großen Seen, etwa der Chiemsee, entstanden. Vor 9000 Jahren waren die Gletscher deutlich kleiner als heute, die Baumgrenze war weiter oben. Danach haben sich die Gletscher wieder neu gebildet. Vor 6000 Jahren ist das Eis entstanden, das heute am Abschmelzen ist. Die höchsten Temperaturen hatten wir in der Warmzeit vor 9000 bis 6000 Jahren, da war es so warm wie derzeit. Das Problem, das wir heute haben, ist: Wir haben das Maximum der menschengemachten Erwärmung noch nicht erreicht, und wir wissen nicht, wie heiß es noch werden wird – und so heiß war es noch nie in der Geschichte der Menschheit.