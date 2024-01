25-Jähriger flüchtet mit Mamas Auto vor Polizei

Obwohl ihm der Führerschein bereits abgenommen worden war, setzte sich ein 25-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Wien hinter das Steuer des Wagens seiner Mutter. Doch auch bei dieser Fahrt hielt sich der offensichtlich unbelehrbare Mann nicht an die Verkehrsregeln. Die Polizei wurde auf ihn aufmerksam, eine Verfolgungsjagd folgte.