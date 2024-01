Schlag gegen Drogenhandel: Vier Festnahmen

Haftbefehl für Pärchen

Aber nicht nur im Auto des 23-Jährigen wurden die Ermittler fündig, sondern auch bei einer an seiner Wohnadresse geplanten Nachschau. Neben diversen Gegenständen (Bongs, Baggies, Vakuumiergerät)wurden insgesamt mehr als ein Kilogramm Cannabiskraut, geringe Mengen Cannabisharz und etwa fünf Gramm Kokain gefunden und sichergestellt. Und in der Nähe der Wohnung wurde ein 21-jähriges Pärchen aus dem Bezirk Völkermarkt angetroffen, gegen das bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Handels mit Suchtmitteln bestand. Auch für die Frau und den Mann klickten die Handschellen. Zudem hatte das Pärchen in seiner Wohnung fünf Gramm Heroin versteckt.

Auch Suchtgiftlieferant festgenommen

Beamte des SPK Villach konnten auch noch den Suchtgiftlieferanten des 23-jährigen Mannes aus dem Bezirk Feldkirchen in seiner Wohnung in Villach ausmachen. Der 23-jährige Villacher wurde am Donnerstag im Stadtgebiet von Villach von Beamten des EKO Cobra festgenommen. Alle vier Tatverdächtigen wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Sie stehen im Verdacht, jeweils mehrere Kilogramm Cannabiskraut gehandelt und weiterverkauft zu haben.