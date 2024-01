Dramatischer Hilferuf: Tränen-Video von Gründerin

Typisch Frau, werden sich jetzt manche denken und sie als „Heulsuse“ abstempeln. Die hat doch in der Businesswelt eh nichts verloren, wenn sie so nah am Wasser gebaut ist, wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt werden. Weil Emotionen in der nach wie vor von Männern dominierten Managerwelt tabu sind. Zumindest nach außen hin gilt da ja immer: Wir haben jedes Thema im Griff, es gibt kein Problem, alles ist super. Bloß keine Schwäche zeigen!