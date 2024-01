Arbeitsmarkt kriselt: „Sind nicht über den Berg“

Vergangenen drei Monate waren „massiv“

„Wenn die Investitionsbereitschaft wieder steigt, wird das eine Dynamik mit sich bringen“, sagt die AMS-Chefin, die auch in den nächsten Monaten mit herausfordernden Zeiten rechnet. Der stotternde Wirtschaftsmotor hinterließ in den vergangenen drei Monaten bereits deutliche Spuren am Arbeitsmarkt. „Das war massiv“, so Schmidt. Von Ende Oktober bis Ende Dezember stieg die Zahl der Jobsuchenden im Bundesland von 28.641 auf 41.210.