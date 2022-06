Tabuthema Regelschmerzen am Weg ins Rampenlicht

In Puls-4-Show um Gunst der Investoren

Am Dienstag, 7. Juni, ab 20.15 Uhr kämpft Reisinger in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ um die Gunst der Investoren. Für Die 31-Jährige geht’s dabei nicht nur um Geld: „Jede Betroffene soll wissen, dass sie nicht alleine ist.“