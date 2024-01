Beckham, Ronaldo und Co. sehen Sieg von Cleveland

In der insgesamt dritten in Paris ausgetragenen Partie der National Basketball Association (NBA) haben die Cleveland Cavaliers am Donnerstag die Brooklyn Nets 111:102 besiegt. Donovan Mitchell kam in der Accor Arena vor 15.887 Zuschauern auf seinen Saisonbestwert von 45 Punkten, 21 davon im Schlussabschnitt. U.a. David Beckham, Ronaldo, Kylian Mbappé und Pharell Williams verfolgten das Spiel. Die NBA trägt immer wieder reguläre Saisonspiele außerhalb Nordamerikas aus.