Mädchen auf Boot am Wörthersee vergewaltigt?

Was als lustiger Bootsausflug am schönen Wörthersee begann, wurde für zwei junge Kärntnerinnen zum Horrortrip. Denn beide sollen am helllichten Tag von zwei Männern missbraucht worden sein! Trotzdem behielten die 16-Jährigen die Nerven - und lockten gemeinsam mit der Polizei die Tatverdächtigen in eine Falle ...