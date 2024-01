Ukraine legt Russland mit Holzattrappen herein

Alufolie um Holz, um Wärmebildkameras zu täuschen

Wie der deutsche Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations gegenüber ntv.de erklärte, wurden in der Vergangenheit auch Attrappen von weiterem Kriegsgerät eingesetzt, wie vom Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem HIMARS oder der US-Haubitze M-777. Die Lockvögel würden zumeist aus Holz oder Holz-Metall-Konstruktionen hergestellt. „Alles, was hochwertig ist und russisches Feuer anzieht, wird auf diese Art imitiert“, so Gressel. Um die Wärmesignatur korrekt darzustellen, werde oft Metall verwendet. Indem die Ukrainer Alufolie um Holz wickeln, würden die Konstruktionen auch von Wärmebildkameras entdeckt werden.