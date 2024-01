Grazer Kindergarten schließt wegen Personalnot

Nun der nächste Rückschlag: Der De-La-Tour-Kindergarten bei der Heilandskirche am Kaiser-Josef-Markt muss mit Ende des Betreuungsjahres schließen. 34 Kinder verlieren ihren Betreuungsplatz. Als Grund geben die Betreiber in einer Aussendung Personalknappheit an: „Seit Mitte des Jahres 2023 wird versucht, ausreichend Personal für die Betreuung der Kinder zu bekommen. Es kommen nicht ausreichend Bewerbungen herein, um die offenen Stellen nachzubesetzen“, sagt Pfarrerin Astrid Körner.