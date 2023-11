Kinderbetreuung in Graz drohen bittere Einschnitte

„Finanzstadtrat hat es offenbar nicht verstanden ...“

Eine Aussage, die den Grazer ÖVP-Chef schäumen lässt. „Der Herr Finanzstadtrat hat offenbar nicht verstanden, dass das Geld für die Sozialstaffel in der Kinderkrippe ja nur zu einem kleinen Teil ins Stadtbudget fließen.“ Der Großteil gehe nämlich an Tarifpartner wie Wiki oder GiP. Die Privaten betreiben 171 der 207 Krippengruppen in Graz. „Es sind also keine Einnahmen für die Stadt, sondern eine Ersparnis im Tarifmodell“, schüttelt Hohensinner den Kopf.