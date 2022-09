Kinderbetreuung: Acht Gruppen in Graz geschlossen!

Beim Wiki, dem größten Anbieter in der Steiermark, fielen am Freitag die Würfel: Fünf Gruppen werden geschlossen (darunter eine in einer Kinderkrippe), acht werden auf Halbtag umgestellt (auch hier eine Kinderkrippe). Insgesamt sind alleine bei Wiki 340 Familien betroffen! „Sie wurden bereits informiert. Wir suchen nach Betreuungsalternativen an anderen Standorten“, heißt es. Priorität haben natürlich Buben und Mädchen, bei denen beide Eltern berufstätig sind. Sie sollen garantiert anderswo einen Platz bekommen, heißt es von der Stadt Graz.