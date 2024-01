Skistar Shiffrin verpasst Zauchensee-Rennen

Die Weltcup-Rekordsiegerin leidet weiterhin an einer Erkältung und verpasst in Salzburg (12. - 14. Jänner) somit zwei Super-Gs und eine Abfahrt. Bereits am vergangenen Wochenende bei den Technikrennen in Kranjska Gora war Mika Shiffrin geschwächt. Im Riesenslalom wurde sie nur neunte, im Slalom schied sie aus.