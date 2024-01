Erste private US-Mondmission gescheitert

Kapsel soll zumindest zur Mondbahn

Die Kapsel soll jetzt noch zumindest so nah wie möglich zur Mondbahn gebracht werden, „bevor sie die Fähigkeit verliert, sich zur Sonne zu orientieren und daraufhin die Batterien leer gehen“, teilte Astrobotic mit. Wie berichtet, war der unbemannte Lander „Peregrine“ am Montagmorgen an Bord einer Rakete vom Typ „Vulcan Centaur“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Die Kapsel sollte eigentlich Ende Februar auf dem Mond landen, es hätte sich um die erste unbemannte Mondlandung seit Apollo vor mehr als 50 Jahren gehandelt.