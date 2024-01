Störung nach Start von privater US-Mondmission

NASA hat auch Material mitgeschickt

Die aktuelle Kapsel soll am 23. Februar auf dem Erdtrabanten in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis, was so viel wie Bucht der Klebrigkeit heißt, landen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat auch Material mitgeschickt und will den Wasserstoffgehalt des Materials auf der Mondoberfläche untersuchen.