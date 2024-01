„Stream on“ auf Erfolgskurs

Von Netflix über Amazon Prime, Sky X bis hin zu Disney+: Das krone.tv-Format „Stream on“ präsentiert immer freitags um 21.15 Uhr die Highlights der Woche auf den Streaming-Plattformen. Und hat sich mittlerweile zu einer beliebten Sendung etabliert, wie die Zahlen des letzten Jahres belegen. Beim Rückblick auf 2023 zeigt sich enormes Interesse an der Sendung rund um Annie Müller-Martinez und Kálmán Gergely. Auf dem Ranking der 100 meistgesehenen Sendungen auf krone.tv „Stream on“ gleich auf 58 Plätzen vertreten. „Wir stecken in diese Sendung viel Zeit und Herzblut und freuen uns daher sehr, dass das auch bei den Sehern ankommt. Wir bieten einzigartige Interviews und Beiträge zum Thema Streaming, was sich bezahlt macht“, so krone.tv-Chef Max Mahdalik. „Filme und Serien haben mich schon immer fasziniert. Man taucht in andere Welten ein und wird von den verschiedensten Geschichten berührt Man kann vorm Fernseher lachen, weinen oder vor Angst zusammenzucken. Letzteres mache ich allerdings nicht so gerne“, lacht Müller-Martinez. Lustig gehe es vor allem dann zu, wenn sie mal wieder über einen komplizierten Namen stolpert. Wer nun Lust aufs Schauen bekommen hat, diese Woche stehen die Netflix-Streifen „Die Schneegesellschaft“, „Lift“ und „Good Grief“ zum Talk. Außerdem lassen die beiden die Gewinner der Golden Globes noch mal Revue passieren.